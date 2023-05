Bei einem Brand in der Anne-Frank-Straße in Stendal entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Dort brannte eine Haustür. Zehn Menschen kamen wegen des Feuers ins Krankenhaus. War es Brandstiftung?

Haustür steht in Stendal in Flammen: Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei zehn Menschen

Nachdem die Haustür eines Mehrfamilienhaus in Stendal in Flammen stand, kamen zehn Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Stendal - Zu einem Brand ist es am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Anne-Frank-Straße in Stendal gekommen. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach brannte offenbar die Eingangstür des Gebäudes. Dabei soll die gesamte Tür mit Briefkästen und Klingelanlage beschädigt worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien zehn Bewohner des Hauses mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es von Seiten der Polizei.

Beim Brand entstand offenbar ein Schaden von 25.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Kameraden im Einsatz gewesen sein.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.