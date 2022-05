Feuerwehren löschen bei Erxleben einen Ackerbrand

Erxleben Rund 100 Quadratmeter Stoppelacker mit Strohschwaden standen am Donnerstag nach 22.30 Uhr an der B 189 zwischen Erxleben und Ziegenhagen in Flammen. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Erxleben, Polkau und Osterburg, die mit fünf Fahrzeuge an der Unglücksstelle waren, hatten das Feuer schnell im Griff. So konnte auch verhindert werden, dass die Flammen auf ein Getreidefeld übergriffen. Gegen 23.30 Uhr war der Einsatz beendet.