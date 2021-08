Frau verletzt sich bei Sturz mit E-Scooter in Groß Schwarzlosen - Drogentest reagiert positiv

Unter dem Einfluss von Drogen stürzt eine 29-jährige Frau in Groß Schwarzlosen von ihrem E-Scooter. Ein Rettungswagen bringt die Verletzte in ein Stendaler Krankenhaus.

Tangerhütte (vs) - Bei einem Sturz mit einem E-Scooter zog sich eine Frau (29) am Sonntagabend (22. August) in Groß Schwarzlosen Verletzungen zu. Die Frau sei zunächst nicht ansprechbar gewesen, heißt es im Bericht der Polizei. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus nach Stendal gebracht.

Gegen 19.10 Uhr war die 29-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Tangermünder Straße in Groß Schwarzlosen unterwegs. Plötzlich sei sie während der Fahrt ins Wanken geraten und dann gestürzt.

Als die Frau wieder bei Bewusstsein war, gab sie gegenüber der Polizei an, dass sie am Tag zuvor Drogen genommen habe. Ein entsprechender Test reagierte dann auch positiv auf Opiate. "Jetzt muss sie mit einem Ermittlungsverfahren rechnen", teilen die Beamten mit.