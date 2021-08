Polizei Fußballspiel artet aus: Kinder prügeln sich auf Spielplatz in Stendal - Rettungswagen im Einsatz

Tritte und Schläge seien ausgeteilt worden, berichtet die Polizei in Stendal. In der altmärkischen Stadt waren sich mehrere Kinder unter 10 Jahren bei einem Fußballspiel in die Haare gekommen.