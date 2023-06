Bis an die Zähne bewaffnet war ein Mann am Stendaler Hauptbahnhof unterwegs. Und: er wurde bereits seit fünf Jahren gesucht.

Fünf Jahre gesucht: Mann in Stendal festgenommen - Messer-Arsenal gefunden

Ein seit Jahren gesuchter Mann wurde von der Polizei am Hauptbahnhof Stendal aufgegriffen. Er hatte sechs Messer bei sich. Symbolbild:

Stendal (vs) - Ein seit Jahren gesuchter 45 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag am Stendaler Hauptbahnhof den Beamten ins Netz gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam bei einer Überprüfung des Mannes heraus, dass der Deutsche bereits seit 2019 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung gesucht wurde. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen fest, heißt es. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten jeweils zwei Einhand-, Jagd- und Taschenmesser.

Der Mann kam in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Er muss sich außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.