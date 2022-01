Havelberg: Einbruch auf bewohnter Baustelle - vierstelliger Schaden

Havelberg (vs) - Zu einem Einbruch auf einer Baustelle kam es in der Nacht zum Sonntag, 30. Januar, in Havelberg. Durch eine offenstehende Seitentür sollen die bislang unbekannten Täter in das augenblicklich in Kernsanierung befindliche Gebäude in der Marktstraße eingedrungen sein.

Aus dem Erdgeschoss wurde diverses Werkzeuge, sowie Kabel des Eigentümers und des Handwerkers entwendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die im ersten Obergeschoss schlafenden Hauseigentümer haben zur Tatzeit keinerlei Geräusche wahrnehmen können.

Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.