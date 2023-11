Unbekannte haben in Stendal drei Mal versucht in einen Edeka-Markt einzubrechen. Zwei Mal ist es ihnen gelungen. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Stendal/vs - Drei Mal haben Unbekannte in Stendal versucht, in den Edeka an der Industriestraße einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei der Versuche erfolgreich, einer am frühen Morgen des 13. Dezembers 2022 und einer in der Nacht vom 6. Februar 2023.

Laut der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Stendal sind die Täter über ein Schaufenster in den Supermarkt eingestiegen. Sie haben unter anderem Handys und Smartwatches im Wert von circa 7.500 Euro aus Vitrinen am Informationsstand gestohlen.

In der Nacht vom 6. April 2023 wollten die Täter wieder über ein Schaufenster in denselben Edeka-Markt einbrechen - ohne Erfolg. Nur das Schaufenster wurde beschädigt. Am Haus ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro entstanden.

Die Polizei bittet nun um Hilfe auf der Suche nach den Einbrechern. Hinweise nehmen die Beamten in der Polizeidienststelle vor Ort und unter der Telefonnummer 03931/682 292 entgegen.