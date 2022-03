In Stendal untergetaucht: Diebe stehlen wertvolle Tauchausrüstung von Baustelle

Diebe haben einen Baucontainer in Stendal aufgebrochen und sind mit der daraus erbeuteten Tauchausrüstung stiften gegangen.

Auf eine wertvolle Tauchausrüstung hatten es offenbar Diebe in Stendal abgesehen. Symbolbild:

Stendal (vs) - Unbekannte Diebe machten sich über das vergangene Wochenende in der Kolonie Neu-Werben widerrechtlich an einem Baucontainer zu schaffen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Stendal mit.

Demnach öffneten die Langfinger den Container mit Gewalt und stahlen einer Taucherausrüstung im Wert von über 20.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl.