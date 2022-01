Jugendliche brechen in Bank in Stendal ein und nehmen dort Drogen

Zwei Jugendliche sind am Freitag (28. Januar) in einen Nebenraum der Volksbank in Rochau (Ortsteil von Stendal) eingebrochen und haben dort Cannabis zu sich genommen. Ein Anwohner verständigte die Polizei.

Stendal (vs) - Zwei Jugendliche haben sich am Freitag (28. Januar) gegen 21.15 Uhr unerlaubten Zutritt zu einem Nebenraum in der Volksbankfiliale in Rochau (Ortsteil von Stendal) in der Breiten Straße 48 verschafft, um dort Cannabis zu konsumieren.

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte die Polizei. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, wurden die Jugendlichen von den Beamten durchsucht. Dabei wurden geringe Menge Cannabis und szenetypisches Zubehör aufgefunden und sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.