Kia landet in Stendal bei Unfall auf dem Dach: Fahrer bisher nicht gefunden

Stendal (vs) - Ein Auto das auf dem Dach liegt, aber der Fahrer oder andere Insassen sind nicht zu entdecken. Ein aufmerksamer Autofahrer informierte am Dienstagnachmittag (19. Oktober) gegen 16.55 Uhr die Polizei. Er hatte einen verunglückten Kia in einem Graben am Uenglinger Weg entdeckt.

Der Zeuge schaute selbst nach, ob noch Personen im Auto waren. Später suchten mehrere Polizeibeamte den Bereich rund um den Pkw ab. Auch in Krankenhäusern fragte die Polizei nach, doch Hinweise gab es keine. Bislang (Stand: Mittwoch, 16.30 Uhr) konnten die Beamten keine Person in Erfahrung bringen, die mit dem Wagen verunglückt sein könnte.

Klar ist: Der Kia kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Graben. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt.