Kind verletzt: 10-jähriger Radfahrer von Autofahrer in Stendal angefahren

Am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Stendal (Südwall). Ein Autofahrer übersah einen zehnjährigen Radfahrer.

Stendal (vs) - Am Samstagnachmittag, den 13. März 2022. wollte ein 36-jähriger Stendaler mit seinem Pkw in eine Straße einbiegen. Dabei übersah er einen zehnjährigen Radfahrer, der die Straße mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Der Pkw prallte gegen das Fahrrad des Kindes, woraufhin das Kind zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Das verletzte Kind wurde durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.