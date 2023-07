Die Polizei ist ratlos: Was passierte mit dem stark blutenden und bewusstlosen Mann auf einem Dorffest in Heeren, einem Stadtteil von Stendal? Symbolbild:

Stendal (vs) - Ein mysteriöser Fall gibt der Polizei in Stendal Rätsel auf. Dort war am 18. Juni kurz nach Mitternacht ein 38-Jähriger bei einem Dorffest auf dem Sportplatz in Heeren stark blutend aufgefunden worden, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Demnach fanden Ersthelfer den Mann bewusstlos im Festzelt vor der dort aufgebauten Bühne. Der Mann wies eine stark blutende Verletzung im Gesicht auf, heißt es. Der herbeigerufene Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er offenbar stationär aufgenommen werden musste.

Bislang sind das Motiv der Tat und die Ursache der Verletzungen ungeklärt. Der Geschädigte soll aber mit mehreren weiteren Personen an dem Abend auf der Veranstaltung gewesen sein.

Nun sucht die Polizei dringend nach Hinweisen zum Fall. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 03931-6850 bei der Polizei in Stendal zu melden.