Diebe haben in Sandau in der Altmark offenbar mehrere Tonnen Entenfutter gestohlen. Der Schaden geht in die Tausende.

Sandau (vs) - Hatten diese Diebe ein Herz für Tiere? Es könnte im ersten Moment so scheinen. Denn immerhin haben die Langfinger in der Nacht zum Sonntag in der Havelberger Straße im altmärkischen Sandau große Mengen an Tierfutter geklaut.

In einer Mitteilung der Polizei heißt es, 2,5 Tonnen Entenfutter seien von einer umzäunten Fläche eines in Sandau ansässigen Agrarbetriebs verschwunden.

Futtersilo geöfnet: Diebe fahren Tonnenweise Entenfutter weg

Die Täter versuchten zuvor offenbar, das Haupteingangstor gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, beschädigten die Täter den Maschendrahtzaun und drangen in das Firmengelände ein, so die Beamten weiter.

Nach Öffnung des Futtersilos sollen die Täter das Diebesgut auf ein größeres Fahrzeug geladen und sich damit in Richtung B107 entfernt haben. Der Schaden wird offenbar auf 2.000 Euro geschätzt.