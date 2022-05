Landkreis Stendal: Autofahrer weicht Katze aus und kollidiert mit Gartenzaun

Friedrichsfleiß (vs) - In den frühen Morgenstunden befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin die Ortslage Friedrichsfleiß in Richtung Hohenwulsch, als plötzlich eine Katze die Fahrbahn überquerte. Die Fahrzeugführerin wich der Katze aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Am Pkw und am Zaun entstand Sachschaden, verletzt wurde die 34-Jährige nicht und die Katze ist mit einem Schrecken davongekommen.