Landwirte und Wehren bekämpfen Brand bei Osterburg

Ein Brand an einem Feldrand bei Kattwinkel (Meseberg) hat am Sonnabend Feuerwehr-Einsatzkräfte aus der Einheitsgemeinde Osterburg sowie aus Seehausen mobilisiert.

Ein Brandbekämpfer bei Löscharbeiten am Rand eines Feldes bei Kattwinkel.

Meseberg - Während seiner Arbeit auf einem Getreidefeld bei Kattwinkel in der Nähe von Osterburg (Landkreis Stendal) bemerkte ein Mähdrescherfahrer am Sonnabend gegen 16 Uhr; dass sich am Feldrand ein Feuer entzündete.