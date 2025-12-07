Liveticker
Rettungsdienst im Einsatz Mann aus Stendal dank Nachbarn noch am Leben
Rauch drang am Morgen des 6. Dezember gegen 5 Uhr aus einer Wohnung in der Johannisstraße. Stendaler Feuerwehrleute haben einen Mann aus dem Gebäude gerettet.
Stendal - Da ein Nachbar einen Rauchmelder piepen gehört hat und gesehen hat, wie Qualm aus der Wohnung in Stendal drang, wählte er am frühen Samstagmorgen, 6. Dezember, gegen 5 Uhr den Notruf. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten in die Johannisstraße nahe dem Krankenhaus.