Rauch drang am Morgen des 6. Dezember gegen 5 Uhr aus einer Wohnung in der Johannisstraße. Stendaler Feuerwehrleute haben einen Mann aus dem Gebäude gerettet.

07.12.2025, 13:33
Einsatzleiter Robin Stoppa (links) und seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stendal haben am 6. Dezember, einen Mann aus seiner verrauchten Wohnung in der Johannisstraße in Stendal gerettet.
Einsatzleiter Robin Stoppa (links) und seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stendal haben am 6. Dezember, einen Mann aus seiner verrauchten Wohnung in der Johannisstraße in Stendal gerettet. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Da ein Nachbar einen Rauchmelder piepen gehört hat und gesehen hat, wie Qualm aus der Wohnung in Stendal drang, wählte er am frühen Samstagmorgen, 6. Dezember, gegen 5 Uhr den Notruf. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten in die Johannisstraße nahe dem Krankenhaus.