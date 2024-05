Am frühen Mittwochmorgen wurden Polizeibeamte in die Heinrich-Zille-Straße in Stendal gerufen. Zuvor hatte eine Frau Alarm geschlagen.

Mann greift in Stendal Polizisten mit Wurfstern an

Polizeibeamte sind am frühen Mittwochmorgen in Stendal von einem Mann mit einem Wurfstern bedroht worden.

Stendal/VS.

Ein Mann hat am Mittwochmorgen um 1.14 Uhr in Stendal Polizisten mit einem Wurfstern bedroht und diesen auf einen Funkwagen geworfen.

Nach Angaben aus dem Revier in Stendal informierte eine Anwohnerin in der Heinrich-Zille-Straße kurz nach 1 Uhr die Polizei über einen Mann, der mit einem Baseballschläger vor der Haustür stehen soll. Als Polizisten vor Ort mit ihm Kontakt aufnehmen wollten, erhob dieser einen Wurfstern in Richtung der Beamten, die daraufhin die Distanz zu ihm vergrößerten. Der Mann warf den Stern daraufhin in Richtung eines Funkwagens, wobei er diesen verfehlte. Danach nahmen die Polizisten ihn fest. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund seiner verwirrten Angaben wurde der Mann zur Behandlung in ein Fachklinikum eingewiesen. . Nach Polizeiangaben kommen auf ihn nun Strafverfahren bezüglich des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.