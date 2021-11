Maskenverweigerer schlägt in Aldi-Filiale in Stendal um sich

Ein Mann geriet außer sich, als er am Sonnabend in einer Aldi-Filiale in Stendal auf die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske hingewiesen wurde. Er randalierte im Kassen- und Türenbereich und floh.

Stendal (vs) - Zur Sachbeschädigung kam es am Sonnabendabend in einer Stendaler Aldi-Filiale, weil ein Kunde sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort halten wollte. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Demnach betrat der bislang unbekannte Mann gegen 20 Uhr ohne erforderlichen Mund- und Nasenschutz die Aldi-Filiale in der Dr.-K.-Schumacher-Straße. Als er durch eine Mitarbeiterin des Marktes auf die Notwendigkeit des Tragens eines Mund- und Nasenschutzes hingewiesen wurde, verließ dieser „wutentbrannt“ den Einkaufsmarkt. Beim Verlassen des Marktes „schlug“ der Beschuldigte im Kassenbereichs gegen das Kartenlesegerät. Weiterhin „schlug“ der Beschuldigte noch gegen die Schiebetür im Bereich des Ausgangs und versuchte diese „aufzureißen“.

Der Mann verließ den Tatort im Anschluss in unbekannte Richtung. Das Kartenlesegerät sowie die Außentür wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.