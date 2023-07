Stendal (vs) - Bei der Beseitigung der Unwetterschäden am Mittwochmorgen in der Breiten Straße in Stendal ist ein Feuerwehrmann bedroht worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach mussten für die Beseitigung der entstandenen Sturmschäden am Winkelmannplatz in Stendal dessen Zuwege kurzzeitig durch die Feuerwehr gesperrt werden. Ein Feuerwehrmann habe aus diesem Grund offenbar einen 32-jährigen Stendaler mehrfach darauf hinweisen müssen, dass er die Einsatzstelle wegen der dortigen Gefahr nicht betreten könne.

Daraufhin habe sich der Mann den Anweisungen widersetzt und die Einsatzstelle betreten. Als Feuerwehrmann versuchte, den 32-Jährigen zurückzuhalten, wurde er von ihm mehrfach beleidigt und bedroht.