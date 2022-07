Angebranntes Essen löst Feuer in Stendaler Wohnung aus - Anwohner wird bewusstlos

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Stendal. Ursache der starken Rauchentwicklung war angebranntes Essen.

Stendal (vs) - Am Mittwoch gegen 10:14 Uhr wurde in der Stadtseeallee in Stendal ein Wohnungsbrand gemeldet. Am Einsatzort angekommen konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen laufenden Brandmelder und starken Rauchgeruch wahrnehmen.

Da auf Klopfen und Klingeln nicht reagiert wurde, öffneten die Polizeibeamten die Tür und fanden einen 30-jährigen Wohnungsinhaber vor. Dieser war aufgrund von einer Rauchgasintoxikation im geistigen Delirium und wurde durch die Polizeibeamten aus dem Mehrfamilienhaus und in die Obhut der Rettungskräfte gebracht.

Ursache der starken Rauchentwicklung war angebranntes Essen. Die Feuerwehr war mit neun Kameraden und zwei Fahrzeugen vor Ort. Der Anwohner wurde durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.