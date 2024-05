Ein heftiger Streit in Stendal eskalierte zu einer blutigen Messerattacke, bei der ein 37-Jähriger seinem Opfer in den Bauch stach. Der Täter, stark alkoholisiert, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Messerattacke in Stendal - Mann sticht Opfer in den Bauch

Stendal - Ein 37-jähriger Mann hat in Stendal am Donnerstag gegen 21 Uhr eine andere Person mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei informiert, stach er seinem Opfer in den Bauch.

Es sei zunächst zu einem Streit vor dem NP-Discounter in der Moltkestraße gekommen, heißt es in dem Polizeibericht. Der Streit ging so weit, dass der 37-Jährige ein Messer zog und sein 36-jähriges Opfer angriff.

Messerangriff: Opfer noch vor Ort im Rettungswagen behandelt

Das Opfer wurde in einem Rettungswagen behandelt. Wie sich dabei herausstellte, war die Verletzung nicht lebensbedrohlich, teilt die Polizei mit. Der Mann musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat den Beschuldigten mit aufs Revier genommen und eine Blutprobenentnahme angeordnet, weil der Mann einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille hatte. Das Messer wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.