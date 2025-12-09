Bei einem Brand in der Gewürzfabrik Steinicke in Bismark am Abend des Montag, 8. Dezember 2025, ist ein Millionenschaden entstanden. Feuerwehrleute waren bis 1.30 Uhr im Einsatz.

Beim Brand der Gewürzfabrik Steinicke in Bismark musste die Feuerwehr das Dach großflächig kühlen.

Bismark - Wie ein Lauffeuer ging es am Montagabend durch die sozialen Medien, in Bismark bei der Gewürzbude brennt es. Mit der Gewürzbude war die Firma Steinicke gemeint die an der Bahnhofstraßen ihren Firmensitz hat. Eine dicke schwarze übelriechende Rauchwolke legte sich am Montagabend über die Stadt und gegen 20.02 Uhr heulten in Bismark die Sirenen der Feuerwehr. Laut Polizeirevier Stendal entstand ein Schaden im unteren siebenstelligen Bereich.