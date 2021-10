Mit Holzlatte geschlagen: Mann greift 24-Jährige in Osterburg an

Ein Streit eskaliert in Osterburg. Ein 28-Jähriger verletzt in der Nacht zu Donnerstag eine junge Frau mit einer Holzlatte.

Ein Mann griff in Osterburg eine Frau mit einer Holzlatte an.

Osterburg (vs) - Zwischen mehreren Personen hat es in der Nacht zu Donnerstag (28. Oktober) in Osterburg eine Auseinandersetzung gegeben. Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 1.30 Uhr mit, dass es in der Breiten Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei.

Die Geschädigten wurden dabei mehrfach von einem 28-jährigen Beschuldigten verbal bedroht. Im Anschluss daran kam der 28-Jährige mit einer Holzlatte in der Hand aus seiner Wohnung und schlug damit einer 24-jährigen Frau auf den Brustkorb. Laut dem Polizeibericht erlitt die Frau leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Kriminalpolizei ermittelt.