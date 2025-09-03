Geschäftsleitung des M&S Autohauses in Stendal äußert sich zum Brand auf ihrem Gelände. Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Brand sind mehrere Fahrzeuge vom M&S Autohaus in Stendal beschädigt und zerstört worden.

Stendal - Glasscherben knirschen unter den Schuhsohlen. Neuwagen, die bis vor kurzem noch zum Verkauf standen, sehen aus, als gehören sie auf einen Schrottplatz. Der Brand am 2. September hat am Autohaus M&S in Stendal seine Spuren hinterlassen. Die Geschäftsleitung zieht eine erste Bilanz.