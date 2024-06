Die Polizei hat nach dem Messerangriff von Wolmirstedt umfangreiche im Raum Stendal kontrolliert. Die Beamten suchten an zwei Tagen nach Waffen und gefährlichen Gegenständen.

Stendal/DUR. - Nach dem Messerangriff von Wolmirstedt führte die Polizei am 21. und 22. Juni Schwerpunktkontrollen im Bereich Stendal, dem Jerichower Land und dem Altmarkkreis Salzwedel durch.

In den Orten Stendal, Salzwedel, Burg und Genthin wurden laut Polizei insgesamt 265 Personen kontrolliert, wobei an beiden Kontrolltagen acht Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurden. Grund dafür war das Auffinden von insgesamt sieben Messern und einer Schreckschusswaffe.

Als Nebeneffekt der Kontrollen sei ein Haftbefehl im Rahmen eines Fahndungstreffers bei einer Person vollstreckt worden. Zudem gab es Verstöße gegen das Cannabisgesetz.

Als gefährliche Gegenstände gelten:

Pistolen

Revolver

Gewehre

Flinten

Spielzeugwaffen

Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit echten Waffen verwechselt werden können

Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 6 Zentimetern

Äxte

Beile

Hackmesser

Baseball- und Softballschläger

Knüppel

Schlagstöcke

Laut Polizei liegt das Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes liegt dann vor, wenn dieser am Körper oder in der am Körper getragenen Kleidung oder Tasche aufbewahrt wird.