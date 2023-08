Stendal/Uchtspringe - Die Polizei Stendal suchte nach dem 79-jährigen Rüdiger K. Der Vermisste verließ das Gelände der Salus-Klinik in Uchtspringe am Freitag, 28. Juli, gegen 12.30 Uhr in unbekannte Richtung, teilte die Polizei mit.

Die Fahndung – unter anderem mit Hubschrauber – wurde umgehend eingeleitet. Ein Fährtenspürhund verlor die Fährte im hinteren Bereich des Wohnblocks im Schäferwald auf Höhe der Hausnummer 1.

Die Polizei bat zunächst um Mithilfe.