80-Jährige in Stendal vermisst: Wer hat die Frau gesehen? (Foto im Artikel)

Stendal (vs) - In Stendal wird laut Pressemitteilung der Polizei eine Frau vermisst.

Gesucht wird die 80-jährige Waltraud Weigel. Die Vermisste verließ das häusliche Umfeld in der Stadtseeallee vermutlich am Samstag, 2. September, gegen 19.30 Uhr in unbekannte Richtung. Sofortige umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zu einem Ergebnis. Es wurden bisher keine weiteren Hinweise zum Verbleib der Vermissten bekannt.

Bei dem Foto handelt es sich um eine ältere Aufnahme der Vermissten in Stendal; Waltraud Weigel hatte zum Zeitpunkt des Verschwindens graue Haare. Foto: Polizei

Beschreibung der Vermissten in Stendal:

- weiblich

- 80 Jahre

- circa 1,70 bis 1,75 m groß

- blaue Augen

- schlanke Gestalt

- kurzes graues Haar, nach hinten gekämmt

- dement

Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens:

- fliederfarbener Mantel

- schwarze, locker sitzende Hose

- schwarze Slipper

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/6850 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.