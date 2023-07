Shetlandponys sind in Fischbeck in der Altmark ausgebüxt. Symbolfoto: IMAGO / Westend61

Fischbeck (vs) - "Wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär', ich müsste einfach gehen für alle Zeit." Was schon Udo Jürgens in seinem Klassiker "Ich war noch niemals in New York" besang, dachten sich wohl zwei kleine Shetlandponys in Fischbeck in der Nacht.

Am 30. Juni erkundeten gegen Mitternacht die beiden neugierigen Vierbeiner das Gewerbegebiet „An der Heide“ in Fischbeck. Dort konnten sie durch die Polizei mit Leichtigkeit eingefangen werden, denn die beiden „Übeltäter“ waren äußerst zutraulich, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten.

Eine hilfsbereite Anwohnerin kannte zufällig den Pferdehalter. Somit war nach kurzer Zeit der nächtliche Ausflug der beiden Vierbeiner wieder beendet.