Polizei bittet um Mithilfe: Mann (46) und Hund aus Klietz im Landkreis Stendal vermisst

Klietz (vs) - Die Polizei im Landkreis Stendal sucht einen Vermissten. Es geht um einen Mann (46) aus Klietz, der seit Donnerstag (10. November) vermisst werde, heißt es im aktuellen Bericht der Beamten. Der 46-Jährige könne sich mit seinem Hund, einem Jack-Russel-Terrier in der Umgebung von Klietz aufhalten, vermutet die Polizei.

Die Beamten beschreiben die vermisste Person wie folgt:

ca. 1,85 Meter groß,

hagere Gestalt,

kurze, dunkle Haare,

Brillenträger,

dunkler, kurzen Bart,

Bekleidung: schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und dunkle Sportschuhe.

Die Polizeibeamten erhoffen sich Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort des Mannes. Wer den Mann an den letzten beiden Tagen gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.