Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Hühnerstall in Staats eingebrochen. Dabei entwendeten sie mehrere Tiere und diverse Gegenstände.

Staats. - Zu einem kuriosen Polizeieinsatz mussten am Dienstagmorgen die Beamten in Staats nahe Stendal ausrücken: Unbekannte sind dort in einen Hühnerstall eingebrochen, heißt es in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei nahmen die Täter kein Diebesgut mit hohem materiellen Wert mit, dafür jedoch einige Hühner und weitere diverse Gegenstände. Es sei ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden.

Für den Einbruch beschädigten die Diebe den Zaun, der das Grundstück umfriedet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.