Ein vermisster 79-Jähriger ist in Uchtspringe bei Stendal leblos aufgefunden worden. Nun ermittelt die Polizei zu seiner Todesursache.

Der vermisste 79 Jahre alte Rüdiger K. ist leblos in Uchtspringe gefunden worden. Die Polizei ermittelt. Symbolbild:

Stendal/Uchtspringe (vs) - Nachdem er noch Ende Juli vermisst wurde, gibt es im Falle des verschwundenen, 79 Jahre alten Mannes nun traurige Gewissheit über seinen Verbleib, wie die Polizei mitteilt.

Demnach werde die seit Ende Juli bestehende Öffentlichkeitsfahndung zum vermissten 79-jährigen Rüdiger K. nunmehr aufgehoben. Der Mann habe zuvor am 28. Juli das Salus-Gelände verlassen und sei bereits am 5. August auf einer Streuobstwiese in Uchtspringe leblos aufgefunden. Nach der durchgeführten Obduktion sei die Identität des Verstorbenen zweifelsfrei geklärt worden sein.

Die Kriminalpolizei habe nun ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden würden aber gegenwärtig nicht vorliegen, heißt es.