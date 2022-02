Polizei fasst Reifenstecher in Stendal

Ein Mann (38) beschädigt am Sonntagnachmittag insgesamt vier Fahrzeuge in Stendal.

In Stendal hatte es die Polizei mit einem Reifenstecher zu tun.

Stendal (vs) - Aufmerksame Zeugen benachrichtigten am Sonntagnachmittag (13. Februar) gegen 14 Uhr die Polizei in Stendal. Ein Mann gehe durch die Straßen der Stadt und zersteche die Reifen von Fahrzeugen, hieß es.

Die Beamten konnten daraufhin in der Albrecht-Dürer-Straße einen 38-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Er hatte bis dahin vier Autos beschädigt. Aufgrund seines Verhaltens sei der Tatverdächtige anschließend in ein Fachklinikum gebracht worden, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.