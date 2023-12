Mann fährt in Krevese mit Lkw gegen Baum

Bei dem Unfall auf Höhe von Krevese wurde ein Mann leicht verletzt, so die Polizei.

Krevese/vs - Auf der L9 auf Höhe von Krevese ereignete sich am 7. Dezember gegen 13 Uhr ein Unfall. Ein 53-Jähriger fuhr mit einem Lkw auf der Landstraße 9 aus Richtung Krevese in Richtung Krumke, als er das Bewusstsein verlor und nach rechts von der Straße abkam.

Dabei wurde ein Baum gestriffen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht, so die Polizei in einer Pressemitteilung.