In Neuendorf am Speck hat sich ein Radfahrer schwere Verletzungen bei einem Unfall zugezogen.

Neuendorf am Speck (vs) - Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem E-Bike am 2. August gegen 7.26 Uhr die B189 aus Richtung Ziegenhagen in Richtung Borstel, während ein 35-Jähriger mit einem Lastkraftwagen die K1050 aus Richtung Neuendorf am Speck in Richtung B189 befuhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Der E-Bike-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und ins Krankenhaus nach Stendal verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.