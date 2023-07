Stendal/Uchtspringe - Die Polizei Stendal sucht nach dem 79-jährigen Rüdiger Krebs. Der Vermisste verließ das Gelände der Salus-Klinik in Uchtspringe am Freitag, 28. Juli, gegen 12.30 Uhr in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.

Die Fahndung – unter anderem mit Hubschrauber – wurde umgehend eingeleitet. Ein Fährtenspürhund verlor die Fährte im hinteren Bereich des Wohnblocks im Schäferwald auf Höhe der Hausnummer 1.

Die Polizei Stendal sucht den 79-jährigen Rüdiger Krebs. Foto: Polizei Stendal

Rüdiger Krebs ist 1,73 Meter groß, wiegt circa 76 Kilogramm, hat kurzes graues Haar, ist stark dement, desorientiert und hat eine nach vorn gebückte Körperhaltung. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein dunkelblaues, langärmliges Sweatshirt mit Knopfleiste (siehe Bild), dunkelblaue Jogginghose und Sandalen mit Klettverschluss.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise per Telefonnummer an 03931/6850.