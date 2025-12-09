Ein 14-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Gardelegen ist verschwunden. Die Polizei ortet sein Handy in Stendal und schickt einen Hubschrauber auf Vermisstensuche.

Die Polizei suchte in Stendal per Hubschrauber ein 14-jähriges Mädchen. Der Helikopter war schon mehrfach, hier 2023, über dem Stadtsee im Sucheinsatz.

Stendal - Laute Hubschraubergeräusche am Montag, 8. Dezember, über Stendal Stadtsee: Ein Helikopter der Polizei kreist über dem Wohngebiet. In den sozialen Medien häufen sich die Fragen nach dem Grund des Einsatzes.

„Um 18.03 Uhr erhielten wir die Meldung, dass ein 14-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Gardelegen vermisst wird“, erklärte Lisa Stüfen, Sprecherin des Polizeireviers Stendal auf Volksstimme-Nachfrage. Die Ortung des Smartphones der Jugendlichen ergab, dass sie sich in Stendal Stadtsee aufhalten müsse.

Aus der Luft suchten Polizeibeamte nach der vermissten Person – allerdings ohne Erfolg. Dennoch konnte der aufwändige Einsatz gegen 19.50 Uhr beendet werden: Das Mädchen hatte sich laut Polizeisprecherin Stüfen von sich aus telefonisch bei der Einsatzleitstelle in Stendal gemeldet. Polizeibeamte nahmen die Jugendliche in ihre Obhut und brachten sie unversehrt zurück in die Einrichtung nach Gardelegen, wie die Polizei bestätigte.