Tangerhütte (vs) - Ein unbekannter Mercedes-Fahrer durchfuhr am 8. September gegen 10.05 Uhr eine Absperrung an der Notpforte in Tangerhütte. Dort war laut Pressemitteilung der Polizei ein Wachmann eingesetzt.

Der Fahrer stoppte kurz hinter der Absperrung, drehte um und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Beim Wenden fuhr der Fahrer gegen das Bein des Wachmannes. Dieser blieb unverletzt, so die Beamten am Schluss.