Randalierer wüten am Jugendclub in Bismark

Unbekannte Täter randalierten in der Nacht zum 4. Advent rund um den Jugendclub in Bismark. Dabei ging so einiges zu Bruch.

Am Jugendclub in Bismark wurde in der Nacht zu Sonntag (19. Dezember) randaliert. Dabei wurde auch dieser Basketballkorb aus der Verankerung gerissen.

Bismark (vs) - Für diverse Schäden sind bisher unbekannte Randalierer am Jugendclub in Bismark verantwortlich. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Täter in der Nacht zu Sonntag (19. Dezember) aktiv gewesen sein.

So berichten die Beamten, dass an dem Gebäude in der Straße der Einheit mehrere Fensterläden ausgehangen und umhergeworfen wurden. Außerdem wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Basketballkorb aus der Verankerung gerissen.

Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere Hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle, zu melden.