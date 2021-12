Raub an Supermarktkasse in Tangerhütte: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Raub in Tangerhütte in einem Supermarkt nach Zeugen.

Tangerhütte (vs) - Freitagabend, 17. Dezember, ereignete sich ein Überfall im Netto-Markt in Tangerhütte (Rosa-Luxemburg-Straße). Der Täter bedrohte eine Angestellte des Marktes mit einem Messer um die Einnahmen in der Kasse zu erpressen. Der Täter wurde bislang nicht gefasst.

Zur Person waren zur Tatzeit folgende Merkmale bekannt: Der Täter war circa 180 Zentimeter groß, trug dunkle Kleidung sowie einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz und trug weiterhin eine Strickmütze als Kopfbedeckung über welche wiederum eine Kapuze gezogen war.

Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich und sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung am Tatort, es wurde ein Strafverfahren (§255 StGB - Räuberischen Erpressung) eingeleitet, so die Beamten.