Reh ausgewichen - Fahrer kommt bei Stendal von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Stendal (vs) - Polizeibeamte fanden am 23. Juni 2022 gegen 22.35 Uhr an der Tangermünder Chaussee im Straßengraben einen Pkw vor. Der 33-jährige Fahrer gab an, dass er einem Reh auswich und ins Schleudern geriet. Dann kam er mit seinem VW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Helfer befreiten den Mann aus seinem Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl eingetragen war. Zudem ist er derzeitig nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und pustete bei der Unfallaufnahme mit 0,90 Promille. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Mann gab eine Blutprobe ab und kam ins Krankenhaus. Der Ersatzbetrag für den Haftbefehl wurde später bezahlt, sodass er nach der Behandlung auch wieder gehen konnte.