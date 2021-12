Rentner in Stendal niedergeschlagen - Polizei fahndet

Ein 84-Jähriger wurde in Stendal erst bedroht und anschließend niedergeschlagen.

Die Polizei fahndet in Stendal nach einem circa 40-jährigen Mann, der einen Rentner niedergeschlagen haben soll.

Stendal - Die Polizei hat in Stendal die Fahndung nach einem circa 40 Jahre alten Mann eingeleitet. Er soll am 30. Dezember kurz vor 9 Uhr früh einen 84-jährigen Mann in der Dr.-Gustav-Nachtigal-Straße erst bedroht und anschließend niedergeschlagen haben, teilt die Polizei mit.

Der Täter floh in unbekannte Richtung. Eine Passantin hat den verletzten Rentner auf der Straße liegend gefunden und einen Krankenwagen gerufen.

Das Opfer hat den Täter wie folgt beschrieben:

circa 40 Jahre alt

stabile Statur

dunkle lockige Haare

dunkle Hose, graue Jacke

Personen, welche Angaben zur Sache oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter 03931/6850 oder jeder weiteren Dienststelle zu melden.