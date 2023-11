Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist in der Altmark schwerstverletzt ins Krankenhaus gekommen. Zuvor war sein Fahrzeug mit einem Kran-Transport zusammengeprallt.

Schwerstverletzt in Buch: 59-jähriger VW-Fahrer kracht in Kran-Transport

Ein 59-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Kran-Transport in Buch in der Altmark schwerstverletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Symbolbild:

Buch/vs - Zu einem schweren Unfall mit einem Kran-Transport ist es am Mittwochabend in der Breiten Straße in Buch gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war ein 59 Jahre alter VW-Fahrer aus Richtung Kornstraße kommend in Richtung Bucher Querstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Sattelanhänger zusammenstieß, auf dem sich in Kran befand. Der Mann wurde bei dem Zusammenprall schwerstverletzt.

Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.