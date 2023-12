In Stendal haben sich spektakuläre Szenen abgespielt. Die Polizei musste einen Mann mit Gewalt aus einem Gleisbett ziehen.

Riskante Flucht in Stendal - Mann versucht auf fahrenden Güterzug zu klettern

Im Gleisbett am Hauptbahnhof Stendal haben sich spektakuläre Szenen abgespielt.

Stendal/vs. - Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Stendal einen 26-jährigen Mann festgenommen. Der ist zuvor bei einem Fluchtversuch volles Risiko gegangen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Leitstelle der Bahn am Sonntag gegen 22.30 Uhr Unterstützung angefordert. Ein Mann belästige Bahnreisende in dem Regionalexpress von Magdeburg nach Salzwedel, hieß es. Eine Streife der Bundespolizei hat den 26-Jährigen nach der Ankunft des Zuges in Stendal zur Rede gestellt.

26-Jähriger springt ins Gleisbett

Der Mann schrie die Beamten an, als diese ihn aufforderten, sich aufzuweisen. Zunächst ging er bedrohlich auf die Beamten zu. „Dann drehte er sich um, sprang in das Gleisbett 2 und versuchte auf einen anfahrenden Güterzug auf Gleis 1 zu klettern“, beschreibt die Polizei den Vorfall.

Weiter heißt es, dass die Beamten den 26-Jährigen mittels einfacher körperlicher Gewalt aus dem Gefahrenbereich geholt werden. Der Mann sei „außer Rand und Band“ geraten und musste gefesselt werden. Trotzdem wehrte er sich weiter, trat nach den Beamten und spuckte in ihre Richtung.

Nachdem er mit Unterstützung der Landespolizei unter Kontrolle gebracht wurde, verhielt er sich weiter auffällig. Ein Notarzt wurde angefordert und der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Verletzt wurde niemand. Dem 26-Jährigen drohen Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.