Drei 13 Jahre alte Jungen haben am Bahnhof Stendal Hochschule Züge und ein Wartehäuschen mit Steinen traktiert.

Angriff auf Bahn in Stendal: 13-jährige Jungen schleudern Steine auf Züge

Drei 13 Jahre alte Jugendliche haben am Bahnhof Stendal Hochschule die Scheibe eines Wartehäuschens und Züge mit Steinen beworfen. Symbolbild:

Stendal (vs) - Drei Jugendliche haben offenbar am Ostersonntag, 9. April, Steine auf in den Bahnhof Stendal Hochschule einfahrende Züge geworfen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen die Beamten gegen 18 Uhr darüber informiert worden sein, dass die Jugendlichen am Bahnhof Stendal Hochschule Steine auf Züge werfen sollten. Vor Ort sollen die Polizisten die drei 13 Jahre alten Jungen und eine durch einen Steinschlag beschädigte Scheibe eines Wartehäuschens vorgefunden haben.

Da der Verdacht der Sachbeschädigung bei den Jugendlichen bestanden haben soll, wurden sie offenbar in Gewahrsam genommen. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt.