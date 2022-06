Unvermittelt ist ein Jugendlicher am Freitag auf dem Stendaler Wernerplatz von drei Tätern angegriffen worden.

Stendal (vs) - Bei einer Auseinandersetzung auf dem Stendaler Wernerplatz ist ein Jugendlicher am Freitag geschlagen und verletzt worden. Dies teilte die zuständige Polizeidienststelle mit.

Nach Aussage einer Passantin saß der Geschädigte demnach mit einer Jugendlichen in der Frommhagenstraße auf einer Bank in der Bushaltestelle. Anschließend kamen drei männliche Jugendliche hinzu, wobei zwei von ihnen unvermittelt damit begannen, gemeinsam auf den Geschädigten einzuschlagen. Als die Passantin verbal und lautstark reagierte, entfernten sich sowohl die drei Täter, als auch der Geschädigte und dessen Begleitung in unbekannte Richtungen.

Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche die Auseinandersetzung gesehen haben oder den Geschädigten beziehungsweise die Täter kennen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter 03931-6850 oder in jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.