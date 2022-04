Schlägerei nach Hinweis: Fußballspieler prügeln in Stendal auf Mann ein

Ärger mit Fußballspielern in Stendal: Der Hinweis eines Mannes, nicht auf einer Straßenkreuzung zu spielen, endete dort in einer Prügelei. Symbolbild:

Stendal (vs) - Zu einer Schlägerei aus einer Gruppe junger Erwachsener heraus ist es am Dienstagabend in Stendal in der Stadtseeallee gekommen. Dies teilte die Polizei in Stendal mit.

Demnach spielte die Gruppe von 10-15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen Fußball am und im Kreuzungsbereich. Ein Mann sprach daraufhin die Gruppe an und mahnte, aus Sicherheitsgründen nicht so nah oder auf der Straße zu spielen.

Anschließend kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung des Mannes mit den Fußballspielern, die in einer Schlägerei endete. Die Gruppe im Alter von 16 bis 20 Jahren entfernte sich vom Ort und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann wurde leichtverletzt.