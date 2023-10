Mehrere Personen sollen sich in der Nacht zum 1. Oktober auf dem Marktplatz in Stendal geprügelt haben.

Schlägerei am Marktplatz in Stendal - Bürger fürchten Bandenkrieg

In Stendal soll es in der Nacht zum 1. Oktober 2023 eine Schlägerei gegeben haben.

Stendal - Lautes Gebrüll echot kurz nach Mitternacht durch die Straßen in Marktplatznähe in Stendal. Es ist die Nacht vom 30. September zum 1. Oktober. Leser wenden sich an die Volksstimme, fragen nach, sprechen sogar von einem möglichen Bandenkrieg.