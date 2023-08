Bei einem Einbruch in Tangerhütte im Kreis Stendal wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck gestohlen.

Schmuck erbeutet - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Tangerhütte

Unbekannte Täter haben Schmuck aus einem Einfamilienhaus in Tangerhütte gestohlen.

Tangerhütte - Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stendaler Weg von Tangerhütte ein. Die Terrassentür wurde aufgehebelt, anschließend mehrere Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Bei Wiedereintreffen der Eigentümerin am Grundstück kamen dieser zwei circa 20 Jahre alte männliche Personen südländischen Aussehens entgegen, welche in englischer Sprache angaben, einen Hund gesucht zu haben. Nachdem die Personen den Tatort in unbekannte Richtung verließen, fiel der Eigentümerin der Einbruch auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Beim Verlassen des Hauses, auch für nur kurze Zeit, ist die Haustür abzuschließen. Fenster, Balkon- und Terrassentüren sind zu zuhalten, auch gekippte Fenster sind offene Fenster. Schlüssel dürfen nicht draußen versteckt werden. Einbrecher finden jedes Versteck. Geht ein Schlüssel verloren, muss der Schließzylinder gewechselt werden.

Auf Fremde in der Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück ist zu achten. Verdächtige Beobachtungen sind sofort der Polizei zu melden. Keine Hinweise auf Abwesenheit, zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter geben. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.