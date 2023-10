Diesmal hat es eine soziale Einrichtung in dem Dorf Staats bei Stendal getroffen: Gemüse, Hühner und Werkzeuge wurden von Unbekannten gestohlen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Sachsen-Anhalt.

Vier Hühner und jede Menge Gemüse haben Diebe aus dem Garten einer sozialen Einrichtung in Staats bei Stendal geklaut. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Sachsen-Anhalt. Symbolbild:

Stendal (vs) - Schon wieder ist es in Sachsen-Anhalt zu einem Diebstahl aus dem Garten einer sozialen Einrichtung gekommen. Diesmal hat es in der Nacht zum Dienstag ein Gelände in der Staatser Dorfstraße getroffen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sollen sich die mutmaßlichen Täter an Gemüse aus den dortigen Beeten, Gartenwerkzeuge und auch noch den dort lebenden vier Hühnern vergriffen haben. Alle genannten Gegenstände seien aus der sozialen Einrichtung verschwunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall, wie es heißt.

Erst vor anderthalb Monaten war es auch in einem sogenannten "Tafelgarten" in Magdeburg zu einem umfangreichen Diebstahl gekommen. Dort wurden im August im Kleingartenverein „Volkswohl“ im Stadtteil Ottersleben 18 Reihen mit 200 Kartoffelpflanzen herausgezogen und die Knollen mitgenommen.

Das Schlimme an dem Umstand: Die Knollen sollten eigentlich Menschen in sozialen Notlagen helfen. In den Nachbargärten war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht eingebrochen worden.