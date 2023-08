Von 35 Schulbussen in Stendal hat die Polizei bei Kontrollen 15 Mängel festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

15 Schulbusse in Stendal weisen bei Polizeikontrolle Mängel auf

Stendal (vs) - In Vorbereitung auf den Schülertransport im neuen Schuljahr führten Beamte des Polizeireviers Stendal am Dienstag, 1. August, Schulbuskontrollen bei einem örtlichen Busunternehmen durch. Dabei wurden insgesamt 35 Busse kontrolliert.

Unter anderem wurde der technische Zustand der Fahrzeuge überprüft und die notwendigen Ausstattungen wie Verbandskasten, Warnweste, Handlampen und Nothämmer sowie der Einklemmschutz der Türen kontrolliert. Es konnten bei 15 Bussen Mängel festgestellt werden. Dabei handelte es sich um kleinere Mängel, wie das Fehlen von Handlampen, ein defektes Mikrofon, eine fehlende Sitzabdeckung oder eine lose Schraube der Motorenabdeckung, so die Polizeibeamten in einer Pressemitteilung.

Bei lediglich zwei Bussen konnten Mängel im Motorraum festgestellt werden, die zur Untersagung der Weiterfahrt führten. Die Kontrollen werden laut Polizei jährlich durchgeführt und finden in der folgenden Woche in Havelberg und Tangerhütte statt.